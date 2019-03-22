Профилактику наркомании в Орловской области признали неэффективной

Прокуратура области проанализировала результаты профилактики наркомании среди несовершеннолетних. В области действует специальная госпрограмма «Молодёжь Орловщины», к исполнению мероприятий которой в прошлом году привлечено более 86 тысяч подростков. Однако, проведенные прокурорами проверки показали, что разнообразные акции по профилактике наркомании среди несовершеннолетних не всегда эффективны и достаточны.

В минувшем году было зарегистрировано 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных несовершеннолетними. На учёте в «Орловском наркодиспансере» в связи с потреблением наркотических средств состоит 33 подростка. При этом выявление среди несовершеннолетних административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств недостаточно — в 2018 году их выявлено всего 11.

Правоохранительными органами принимались меры по предотвращению вовлечения подростков в распространение наркотических средств посредством сети Интернет. Полицией в Роскомнадзор была направлена информация для блокировки в отношении более 50 интернет-ресурсов, на которых была размещена информация, связанная с незаконным оборотом психоактивных веществ. Вместе с тем, только нашей редакции известно о многочисленных предложениях подросткам в соцсетях и мессенджерах поработать наркокурьерами. Попытка разобраться — как же орловская полиция борется с вовлечением подростков в торговлю наркотиками закончилась официальным отказом в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием состава преступления».

Выявлены недостатки и в профилактической работе органов местного самоуправления. Имелись факты бездействия органов местного самоуправления и правоохранительных органов по борьбе с дикорастущими растениями, содержащими наркотические средства.

Не всеми образовательными организациями в полной мере реализуется потенциал социально-психологических тестирований обучающихся с целью раннего выявления подростков, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ. Не всегда надлежащим образом проводятся профилактические мероприятия с обучающимися, состоящими на учёте, в связи с употреблением наркотических средств.

Также выявлены нарушения при организации и проведении профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотических средств, в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальных подразделений органов внутренних дел.

Всего при осуществлении надзора в рассматриваемой сфере в 2018 году с целью устранения нарушений внесено 47 представлений, по результатам рассмотрения которых 51 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.