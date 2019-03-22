22 марта 2019



Профилактику наркомании в Орловской области признали неэффективной

Прокуратура области проанализировала результаты профилактики наркомании среди несовершеннолетних. В области действует специальная госпрограмма «Молодёжь Орловщины», к исполнению мероприятий которой в прошлом году привлечено более 86 тысяч подростков. Однако, проведенные прокурорами проверки показали, что разнообразные акции по профилактике наркомании среди несовершеннолетних не всегда эффективны и достаточны.

В минувшем году было зарегистрировано 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных несовершеннолетними. На учёте в «Орловском наркодиспансере» в связи с потреблением наркотических средств состоит 33 подростка. При этом выявление среди несовершеннолетних административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств недостаточно — в 2018 году их выявлено всего 11.

Правоохранительными органами принимались меры по предотвращению вовлечения подростков в распространение наркотических средств посредством сети Интернет. Полицией в Роскомнадзор была направлена информация для блокировки в отношении более 50 интернет-ресурсов, на которых была размещена информация, связанная с незаконным оборотом психоактивных веществ. Вместе с тем, только нашей редакции известно о многочисленных предложениях подросткам в соцсетях и мессенджерах поработать наркокурьерами. Попытка разобраться — как же орловская полиция борется с вовлечением подростков в торговлю наркотиками закончилась официальным отказом в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием состава преступления».

Выявлены недостатки и в профилактической работе органов местного самоуправления. Имелись факты бездействия органов местного самоуправления и правоохранительных органов по борьбе с дикорастущими растениями, содержащими наркотические средства.

Не всеми образовательными организациями в полной мере реализуется потенциал социально-психологических тестирований обучающихся с целью раннего выявления подростков, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ. Не всегда надлежащим образом проводятся профилактические мероприятия с обучающимися, состоящими на учёте, в связи с употреблением наркотических средств.

Также выявлены нарушения при организации и проведении профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотических средств, в деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, территориальных подразделений органов внутренних дел.

Всего при осуществлении надзора в рассматриваемой сфере в 2018 году с целью устранения нарушений внесено 47 представлений, по результатам рассмотрения которых 51 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

 

Семьи погибших в Орле рабочих поддержат деньгами
Розыск очевидцев двух ДТП, в которых пострадали пешеходы
Вспышка АЧС в Кромском районе может вылиться в уголовные дела
Опубликовано 22 Мар 2019 в 12:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"