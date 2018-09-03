Профсоюзы против повышения пенсионного возраста

№31 (524) от 12 сентября 2018 г.

3 сентября 2018 года состоялось внеочередное заседание Президиума Федерации профсоюзов Орловской области.

Главными вопросами в повестке дня были вопросы, связанные с обсуждением и выработкой консолидированной профсоюзной позиции по проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».

В ходе обсуждения все члены Президиума подтвердили, что данный проект закона вызвал необычайно острый накал народного возмущения, и предложения Президента РФ по его смягчению не изменили отношения к нему. Президиум ФП ОО принял заявление, в котором указал, что принятие этого закона будет катастрофической ошибкой для государства. Проблему наполнения бюджета и увеличения пенсий для сегодняшних пенсионеров надо решать без повышения пенсионного возраста.

Заявление было направлено Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Совет Федерации и Государственную Думу Российской Федерации, Федерацию Независимых Профсоюзов России, депутатам Государственной Думы и сенаторам от Орловской области.

Профсоюзы считают, что в сложившихся условиях необходима консолидация усилий всех партий и общественных объединений. Президиум ФП ОО постановил членским организациям ФП ОО принять активное участие в мероприятиях против повышения пенсионного возраста, а также в митинге 22 сентября 2018 года в г. Орле.

Заявление

Президиума Федерации профсоюзов Орловской области

в связи с повышением пенсионного возраста

Президиум Федерации профсоюзов Орловской области отмечает, что проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» регистрационный номер 489161-7 вызвал необычайно острый накал народного возмущения. Огромное количество протестных мероприятий прошло в стране. Только в организованных членскими организациями ФНПР приняло участие около 3 млн человек. По инициативе Федерации профсоюзов Орловской области был проведен сбор подписей против пенсионной реформы. Более 37 тысяч жителей Орловской области проявили гражданскую позицию и воспользовались своим конституционным правом, подписав требования против повышения пенсионного возраста. 2 732 подписных листа было направлено Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва В. В. Володину.

Однако, несмотря на многочисленные выступления граждан, общественных организаций и партий, ряда экспертов, продолжается продавливание закона, повышающего возраст выхода на пенсию россиян.

Несмотря на заверения чиновников и проправительственных экспертов считаем, что принятие этого закона будет катастрофической ошибкой для государства.

Основная декларируемая причина повышения пенсионного возраста – это дефицит Пенсионного фонда, который в перспективе сложится исходя из демографических показателей.

Однако сегодня и в ближайшей перспективе, по данным экспертов, Пенсионный фонд России самоокупаем. Эффективная ставка платежей в ПФР составляет даже не 22% (размер пенсионного взноса) от зарплаты, а всего 18,5%.

Есть несколько лет, для того чтобы решить вопросы, которые могут наполнить бюджет фонда.

В первую очередь, ликвидация теневых схем выплат заработной платы, и, соответственно, обеспечение полных отчислений во все фонды. По подсчетам экспертов, порядка 40% россиян работают по «черным» либо по «серым» схемам. То есть либо вообще не платят взносов, либо платят на порядок меньше, чем должны.

В целом следует определить комплекс мер по последовательному увеличению доли заработной платы в национальной экономике.

Следующий шаг, это как бы это не хотелось, отказ от льготной ставки пенсионного взноса для ряда территорий и отраслей. Следует разобраться с обоснованностью уровня пенсий государственных и муниципальных служащих, сенаторов и депутатов всех уровней.

Опять же – введение прогрессивной шкалы налогообложения.

Это лишь то в финансовых вопросах, что лежит на поверхности.

Теперь о последствиях.

Во многих регионах реальная, а не статистическая безработица высока. Принятие закона ее еще более увеличит.

Сдерживающих мер для увольнения людей предпенсионного возраста будет недостаточно. Работодатель все равно найдет возможность в правовом поле «решить» вопрос с ненужными кадрами. Учитывая уровень заболеваемости этой категории, держать их не будут.

По данным экспертов, уже сегодня существует дискриминация по возрасту для лиц, которым более 45 лет, желающих устроиться на работу.

В то же время ряд рабочих мест будет занят людьми старшего возраста, что увеличит уровень безработицы среди молодежи, замедлит их карьерный рост.

Снизится цена труда. Избыток рабочих рук позволит работодателям устанавливать более низкие заработные платы.

Будут прогрессировать теневые схемы оплаты труда. Однако изменится мотивация. Если ранее в них были заинтересованы работодатели, чтобы снизить затраты на производство и повысить конкурентоспособность, то теперь в этом будут заинтересованы и работники. «Все равно до пенсии не доживу, так зачем куда-то отдавать свое заработанное». Это сократит суммы страховых пенсионных и иных отчислений.

Если поднять пенсионный возраст, многие люди не смогут работать из-за состояния здоровья, а это выплаты по больничным листам, а в конечном итоге государству придется им платить как инвалидам.

Кроме этого, государству придется платить и по планируемым обязательствам переходного периода.

Профсоюзы выступают против принятия этого непопулярного закона, поскольку он направлен только на механическое повышение пенсионного возраста и не содержит финансово-экономических обоснований такого шага, не учитывает рисков для населения.

Мы считаем, что проблему наполнения бюджета и увеличения пенсий для нынешних пенсионеров надо решать без повышения пенсионного возраста.

Профсоюзы уверены, что главными факторами для повышения пенсий являются рост заработной платы работников и исключение накопительного элемента из государственного обязательного пенсионного страхования: 6 процентов, перечисляемые на накопительную часть, «вымывают» из бюджета Пенсионного фонда одну треть.

Этот законопроект вызвал беспрецедентное в современной истории России возмущение граждан. Он рассматривается, в первую очередь, как антинародный, ведет к подрыву авторитета власти и на фоне других непродуманных решений – разрушению государственных устоев.

Предлагаем снять данный законопроект с рассмотрения.

Принято на заседании Президиума ФП ОО

(Постановление Президиума № 46-1 от 03.09.2018 г.)