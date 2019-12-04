Проголосуйте за парк Победы!

№41 (578) от 4 декабря 2019 г.

Обращение к жителям города Орла

Руководители города Орла и Орловской области никак не решат проблему реконструкции и благоустройства городского парка Победы. Хотя в наступающем году наша страна и всё прогрессивное человечество будут праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Напомню, парк Победы в городе Орле был создан в 1955 году в честь десятилетия Великой Победы благодаря инициативе и безвозмездному труду наших дедов, отцов и детей войны.

Расположен парк Победы в живописном месте города Орла. Его окружают река Орлик, в изгибе которой на высоком крутом берегу обустроен ландшафтный сквер Дворянское гнездо с бюстом И. С. Тургенева, беседкой и смотровой площадкой, стадион имени Ленина на 10000 посадочных мест с многочисленными спортивными сооружениями и густонаселенная Веселая слобода.

В былое время парк Победы являлся одной из достопримечательностей города Орла. Прогулки по его асфальтированным аллеям под тенистыми кронами деревьев и по многочисленным асфальтированным тропинкам между аккуратно подстриженными кустарниками, по ухоженному берегу реки Орлик с пляжами для купания вызывали у посетителей неописуемую радость.

Однако этот культурный оазис с таким обязывающим названием «парк Победы» властями и жителями города Орла предан забвению, на протяжении многих лет он находится в ненадлежащем санитарно-рекреационном состоянии.

По моему мнению, неблаговидное, с бушующими зарослями и кучами мусора состояние парка Победы нельзя расценивать иначе как неуважение к воинам-освободителям Красной армии, их мужеству и самопожертвованию.

Вопрос о реконструкции и благоустройстве парка Победы в 2018-2019 годах неоднократно поднимался на сайтах «Орловские новости», «Орёлтаймс», «Орёлград», «Орлец», «Регион», «Обозрение». Безрезультатно.

На сайте «Орёлтаймс» 24 июля 2019 года в видеоматериале «Патриотизм только на словах: почему от орловского парка Победы осталось одно название?» и на сайте ТРК «Истоки» 24 сентября 2019 года в новостном видеосюжете «Несколько лет ветераны безрезультатно добиваются реконструкции парка Победы в Орле» были показаны «парки Победы» в соседних городах, других регионах России и в Москве. После просмотра неизбежно приходишь к выводу, что нынешнее состояние нашего парка Победы – это стыд и позор не только для власти, но и для всех жителей города Первого салюта и воинской славы.

В последней части видеосюжета ТРК «Истоки» сказано: «Кроме жителей, медиахолдинг «Истоки» обращается и к властям города. Надеемся, что в ближайшее время появится достойный парк Победы в память о тех людях, которые пали за нашу жизнь на войне».

В «Орловской городской газете» № 46 (482) от 29 ноября 2019 г. дано объявление: «6 декабря пройдёт рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018–2014 годы». Принять участие в голосовании могут горожане, достигшие 14 лет».

Прошу всех жителей города Орла преодолеть свои обоснованные желания благоустроить в 2020 году «свои» близлежащие скверы и проголосовать за нашу общую городскую территорию «парк Победы» в знак памяти о воинах Красной армии, освободивших 5 августа 1943 года город Орёл от немецко-фашистских оккупантов и одержавших победу над лютым врагом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

С искренним уважением ко всем вам,

ветеран труда 1931 г. р. С. Н. Земляков

2 декабря 2019 г.

К сведению:

6 декабря жители Орла смогут проголосовать за благоустройство общественных территорий в 2020 году на восьми пунктах:

ДЮСШ «Атлант» (ул. Грузовая, 1);

поликлиника №1 (ул. Гайдара, 36);

Орловский городской центр культуры (ул. Комсомольская, 261а);

территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла (ул. 1-я Посадская, 14);

КДЦ «Металлург» (ул. Металлургов, 17);

территориальное управление по Северному району администрации города Орла (Московское шоссе, 137);

Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, 31);

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева (Наугорское шоссе, 29).

Для выбора гражданам представят 19 общественных территорий. Из этого списка можно будет проголосовать за благоустройство двух объектов:

бульвар Космонавтов;

территория по ул. Рощинской, находящаяся под спортивной площадкой дома №18 и расположенная между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес»;

парк Ботаника;

территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова;

сквер по ул. Ливенской;

парк Победы;

территория между Федеральным казначейством Орловской области и больницей имени Н.А. Семашко;

сквер Семьи;

территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова;

территория за БУЗ «Орловский противотуберкулёзный диспансер»;

сквер напротив завода «Стекломаш»;

озеленение ул. Приборостроительной;

территория в районе школы №3 и детским садом №20 по ул. Льва Толстого;

сквер Комсомольский (2-й этап);

территория по ул. Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и домом №28;

Детский парк (продолжение работ по благоустройству территории);

набережная реки Оки от городского пляжа до Октябрьского моста;

Городской парк культуры и отдыха (2-й этап);

площадь Содружества (2-й этап).

Два объекта, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в первоочередном порядке в 2020 году за счет средств федерального бюджета.