Программа Дня города в Орле

3 августа в 10.00 торжественная церемония возложения цветов пройдет у стелы «Орел — город воинской славы». В 10.30 на Бульваре Победы откроют бюсты героям-разведчикам Ивану Санько и Василию Образцову.

В 13.00 в сквере Семьи состоится городской праздник «Орел — созвездие любви».

4 августа состоится городской фольклорный фестиваль «Орловская мозаика». Открытие фестиваля — в 14.00 на площади Ленина в Орле. С 18.00 концерты пройдут на четырех площадках — в Детском парке, Городском парке культуры и отдыха, КДЦ «Металлург» и пл. Ленина.

В этот же день в 18.00 в «ГриннЦентре» состоится этап Лиги чемпионов по рукопашному бою «Кубок Ивана Грозного».

День города Орла начнется в 10.00 с традиционной церемонии подъема дубликата Красного флага, водруженного над Орлом 5 августа 1943 года в честь освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Участники митинга памяти возложат цветы к памятнику героям-танкистам, братской могиле воинов и памятнику маршалу Советского Союза И.Х. Баграмяну.

В 10.00 на аллее у Городского парка культуры и отдыха откроется выставка-ярмарка современных и традиционных ремесел.

В 11.30 с площади Ленина стартует открытая велосипедная гонка-критериум.

В 12.00 на пересечении пер. Георгиевский и ул. Ленина пройдет молодежная патриотическая акция «Война, которую я пережил».

В 12.00 в большом зале конгресс-холла ТМК «Гринн» состоится торжественное собрание и праздничный концерт.

В 16.00 на площади Ленина пройдут показательные выступления роты почетного караула. Здесь же в 17.00 состоится закрытие фестиваля «Орловская мозаика» и награждение участников.

В 18.00 на площадке у кинотеатра «Победа» пройдет фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест-2018» с участием молодежных коллективов. Также с 18.00 на разных площадках города будут организованы концертные программы: у памятников героям-комсомольцам и И.С. Тургеневу, на площадке у «Сферы Т», у пешеходного моста через реку Орлик.

В 21.00 на площади Ленина для жителей и гостей города выступит группа «Любэ». Сразу после концерта, в 22.00, небо осветит праздничный фейерверк. Затем ожидается выступление рок-группы «Черный кофе».