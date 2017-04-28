Программа фестиваля «Мода на русское» в Орле

26 мая

С 13.30 — начало работы открытого вернисажа. Выставка картин из собраний Орловского художественного училища и художествено-графического факультета ОГУ.

13.45 — на фоне «ракушки» начинает играть губернаторский симфонический оркестр, собирая зрителей. Улица полна барышень с зонтиками и веерами и их кавалеров. Цветочницы, коробейники продают сладости, напитки и цветы. На открытых террасах кафе, накрыты столы с самоварами.

С 14.00 — начинает работать ярмарка по продаже тематических сувениров. Мастер-классы по их изготовлению.

Художественная галерея «Арбат»

14.00 — церемония открытия Фестиваля «Мода на русское». Приветственные слова организаторов и гостей. Выступление барабанщиц.Вершина ул. Ленина. Фон — «ракушка» в виде фирменного знака фестиваля.

14.30 — открытый театрализованный показ коллекции модной одежды на красной дорожке по центру улицы. Автор коллекции — Н. Калашникова.

Ул. Ленина.

15.00 — «Литературный променад»: экскурсии по тургеневским местам Орла, по уличной портретной галерее «Женские лики тургеневской эпохи».

Ул. Ленина.

15.00-16.30 — Театральная площадь. Сцены из спектаклей орловских театров по произведениям русских классиков.

Ул. Ленина, на фоне «ракушки».

15.30-17.00 — призовой марафон по чтению произведений И.С.Тургенева, викторина на знание произведений писателя.

Ул. Ленина. Площадка у кинотеатра «Победа».

15.30-17.00 — «Музыка на века». Концерт музыкальных исполнителей и вокалистов.

Ул. Ленина. Площадка у здания МФЦ.

16.00-17.00 — презентация дворянской клумбы. Экскурсия по музею писателей-орловцев для приглашенных гостей. «Тургеневское» чаепитие с гостями.

Территория музея.

17.00-18.30 — презентация инициативы по учреждению международной Тургеневской премии с участием представителей федеральных министерств, дипломатических работников, деятелей культуры. Начало работы экспертной панели.

Музей писателей-орловцев.

17.00-20.00 — «Уроки русского бала». Школа исторических танцев. Бал для всех.

Ул. Ленина. Площадка у МФЦ.

19.00-21.00 — открытый показ фильма «Две женщины» реж. Веры Глаголевой. Творческая встреча с актрисой Анной Левановой, сыгравшей роль Верочки.

Ул. Ленина. Кинотеатр «Победа».

27 мая

Фундаментальная библиотека Орловского госуниверситета

10.00 — открытая лекция-дискуссия «Миссия продолжается! Как русские женщины сохраняют культуру нашей страны за рубежом» (Лола Елистратова, Париж).

10.00-13.00 — выставка студенческих проектов по восстановлению и современному использованию дворянских усадеб.

11.00. Лекция «Мода на русское» в аспекте современных тенденций моды». Раф Сардаров (Москва).

12.00 Публичная лекция об орловских усадьбах. Презентация книги «Пять дворянских усадеб». Н. Ковешникова (Орел).

17.00-20.00 Межрегиональный конкурс «Тургеневская девушка» (в формате театрализованного шоу). Режиссер-постановщик — Раф Сардаров (Москва).

В фойе — ярмарка-продажа тематических сувениров, мастер-классы по рукоделию (Москва), работает буфет с «тургеневской» едой и напитками.

В перерыве — выставка студенческих коллекций модной одежды (кафедра дизайна Орловского госуниверситета).

Театр им. Тургенева.

 

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Опубликовано 25 мая 2017 в 16:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 22

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