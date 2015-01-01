Программа праздничного концерта в Орле

9 мая на площади Ленина состоится гала-концерт «Ради жизни веков грядущих!». Концерт начнется с минуты молчания в 18.50.

В первом отделении концерта выступят детские коллективы: школы искусств им. Кабалевского, музыкальной школы им. Калинникова, хореографической школы, Дома детского творчества №3, детский духовой оркестр «Прометей».

Во втором отделении выступят народные коллективы из детской школы искусств им. Глинки, Орловского городского института культуры (ОГИК), хоровой школы. Завершится второе отделение выступлением военного оркестра Академии ФСО и сотрудников полиции.

В третьем отделении прозвучат современные эстрадные композиции в исполнении солистов ОГИК и колледжа культуры.

Во время праздничного фейерверка в 22.00 военный оркестр Академии ФСО исполнит песни военных лет. После салюта продолжится праздничный концерт.

По информации пресс-службы администрации г. Орла.