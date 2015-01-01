Программа праздничного концерта в Орле

9 мая на площади Ленина состоится гала-концерт «Ради жизни веков грядущих!». Концерт начнется с минуты молчания в 18.50.

В первом отделении концерта выступят детские коллективы: школы искусств им. Кабалевского, музыкальной школы им. Калинникова, хореографической школы, Дома детского творчества №3, детский духовой оркестр «Прометей».

Во втором отделении выступят народные коллективы из детской школы искусств им. Глинки, Орловского городского института культуры (ОГИК), хоровой школы. Завершится второе отделение выступлением военного оркестра Академии ФСО и сотрудников полиции.

В третьем отделении прозвучат современные эстрадные композиции в исполнении солистов ОГИК и колледжа культуры.

Во время праздничного фейерверка в 22.00 военный оркестр Академии ФСО исполнит песни военных лет. После салюта продолжится праздничный концерт.

По информации пресс-службы администрации г. Орла.

 

Орловский алиментщик разом заплатил 128 тысяч рублей долга, чтобы вылететь за границу
В Орле пройдет фестиваль силового экстрима «Железные люди»
Жители девятиэтажного «карточного домика» соберутся на еще один сход
Опубликовано 07 мая 2018 в 15:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"