Прокати нас, Андрюша, на тракторе….

№22 (601) от 24 мая 2020 г.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков намеревается провести массовое мероприятие — День поля — в период пандемии коронавируса. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), с 13 по 19 июня прирост заболевших в регионе составил 18%, что больше среднего показателя по ЦФО (13%) и России (11%). Всего за неделю инфекцию выявили у 611 человек (в среднем 87 человек ежедневно). За всё время от COVID-19 в Орловской области погибли 46 человек.

Удивительно, но только орловские чиновники не замечают серьезности ситуации. Вот и у губернатора Андрея Клычкова, откровенно скучающего без красочных массовых мероприятий, но не решившегося организовать военный парад 24 июня в Орле, созрела мысль провести аграрный форум. Охота пуще неволи. Несмотря на свой же указ №156 от 3 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», со всеми его последующими правками, Клычков объявил о проведении 27 июня Дня поля Орловской области – «Шатилово-2020».

Пир во время чумы

Мероприятие, на которое предположительно соберется более 300 человек, проводит департамент сельского хозяйства Орловской области совместно с ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур», АО «Щелково Агрохим», «ФосАгро-Регион». Сообщается, что будут продемонстрированы сельскохозяйственная техника, лучшие достижения селекции и семеноводства.

Для кого и для чего проводится этот пир во время чумы? Участие ученых страны – селекционеров сортов, высеянных в экологическом сортоиспытании на Шатиловской СХОС, не предполагается. Многие из них находятся в том почтенном возрасте, когда лучше изолироваться в период пандемии COVID-19, чем подвергать риску своё здоровье. Думаем, что и «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур», так же, как и сама Шатиловская станция, по сложившейся традиции останутся за бортом этого праздника жизни. На Дне поля будут рекламировать продукцию коммерческих компаний, а не отечественные сорта сельскохозяйственных культур. Более того, в последние годы еще ни разу не случалось такого, чтобы собранные с экспонентов деньги были направлены на развитие научных учреждений. Большей частью они оседали в фирмах – устроителях праздника, которых назначали чиновники регионального АПК.

Что хочет продемонстрировать губернатор Клычков на предстоящем аграрном форуме во время пандемии COVID-19? Мощь коммерческих структур и нищету научных учреждений? Что сделал губернатор лично для развития отечественной селекционной науки и семеноводства на примере Орловской области? Расскажет ли он об этом? Какова роль департамента сельского хозяйства в «развитии» науки? Попробуем разобраться.

В регионе, где есть институт селекции зернобобовых культур, в последние годы, с приходом губернатора Клычкова и его зама по АПК Сергея Борзенкова, снижаются посевные площади традиционных для области зернобобовых культур: гороха и люпина. Кормовых бобов, чечевицы, чины, нута, фасоли в производственных посевах и вовсе днем с огнем не сыщешь. По итогам весеннего сева в 2020 году в области посеяно 68 % зернобобовых культур к уровню 2019 года. Даже из мизерной посевной площади 22 тыс. га, занятой горохом, 88 % высеяно семенами сортов гороха импортного происхождения.

В 2020 году посевы сои в регионе снижены на 16 % к уровню 2019 года. В прошлом году 65 % посевов этой культуры занимали иностранные сорта.

Вика как ценный компонент в кормлении КРС исчезает из структуры посевных площадей так же, как и другие бобовые культуры.

Посевы гречихи в текущем году в Орловской области не дотягивают и до 50 тысяч гектаров, что является самым низким показателем за последние

пять лет.

Эпидемия COVID-19 еще не прошла. Гречневая крупа, ценный диетический продукт с уникальными свойствами длительного хранения, будет востребована. Но будет ли её в достатке с таким подходом департамента сельского хозяйства? Уже в мае в Орловской области, являющейся основным производителем гречихи в ЦФО, цена гречки выросла до 80 рублей за 1 кг (73 рубля — в апреле). Надежды на то, что Алтайский край обеспечит всех гречневой крупой, могут оказаться напрасными: там сейчас свирепствует засуха, сопоставимая с засухой 2010 года.

Площади под просом и просовидными культурами в Орловской области не дотягивают и до одной тысячи гектаров. Меньше посеяли зернобобовых и крупяных культур в регионе – меньше прибыль ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур» от реализации семян, недополученные роялти ученых-селекционеров, переведенных и без этого на ½ ставки и вынужденных влачить нищенское существование.

Знает ли об этой ситуации Андрей Клычков? Скажет ли он в своём докладе о прорывных «успехах» своих горе-чиновников в деле развития аграрной науки?

Давайте честно признаем, что государственной политики в отрасли сельского хозяйства и развития аграрной науки в регионе нет. Чиновники-статисты, помимо организации праздников для губернатора и сбора подарков, занимаются исключительно тем, что раздают сельхозтоваропроизводителям субсидии, которые положены им по закону и которые могли бы выдаваться через банки, без лишних бумаг и волокиты. Что развивать в Орловской области — диктуют аграрные олигархи. Захотели построить свинарники построили, причем там, где захотели, им и газ, и вода – без ограничений. Для сравнения, чтобы подключить к газопроводу сушилку, проходящую в 50-100 метрах от хозяйства, обычному фермеру понадобится около двух лет.

Сахарный бизнес монополизирован настолько, что небольшому самостоятельному хозяйству или фермеру туда попросту не войти. Решили свекловичные холдинги отрегулировать цену на сахар путем сокращения посевов – сделали. По данным Росстата, на 1 июня 2020 года в Орловской области сельскохозяйственными организациями под урожай 2020 года посеяно всего 36,6 тыс. га сахарной свёклы (68,9 % к уровню 2019 года). Жителям области следует ожидать повышения цен на сахар, а муниципалитетам – недополученных доходов в виде налогов от свеклоперерабатывающих предприятий? Об этом кто-то подумал?

«Песнь» о добитой науке

Орловские чиновники считают самым большим «своим» достижением выращивание пшеницы и её отправку за пределы региона без получения добавочной стоимости от переработки. При этом в области катастрофически не хватает ржаной муки для выпечки традиционного полезного для здоровья русского хлеба. Приведены к банкротству ЗАО «Орловский мелькомбинат» и АО «Хлебная база №36», похищено более 19 тыс. тонн зерна из федерального интервенционного фонда Российской Федерации, находившегося на ответственном хранении хлебной базы.

Исчезает с орловских полей картофель. В 2020 году в сельскохозяйственных организациях посажено всего 285 гектаров картофеля (40,2 % к 2019 году!). Овощей открытого грунта – 0,0 га!

На 1 июня золотистая картофельная нематода – карантинный объект, угрожающий потерями урожая второго хлеба, главного источника пропитания на селе, зарегистрирована на территории всех административных районов Орловской области.

Карантинные фитосанитарные зоны установлены на общей площади 5281,09 га. Практически все очаги выявлены на приусадебных и садовых участках граждан. Это связано с тем, что граждане на своих участках занимаются постоянным, бессменным выращиванием картофеля как монокультуры. Нет чередования полей, как это было еще несколько лет назад.

О каком сбалансированном сельскохозяйственном производстве в регионе может идти речь при таких фактических показателях?

О чём ещё будет говорить губернатор со сцены, возводимой специально для него на опытном поле Шатиловки на спонсорские средства?

О добитой отечественной аграрной науке? О том, что он нашёл «хозяина» шатиловским полям в лице АО «Щелково Агрохим»? Помещик Шатилов, человек с государственным мышлением, в царское время из собственных земель выделил 65 десятин для развития отечественной селекции и семеноводства. Впоследствии по своему научно-методическому уровню, точности и глубине исследований Шатиловская станция ставились в один ряд с Ротамстедской станцией, старейшим научным учреждением Англии. После революции станция сохранилась и развивалась. Подготовленный ученым-селекционером П. И. Лисицыным проект Положения «Шатиловской Госсемкультуры», утверждённый в 1922 году, лег в основу Общероссийской системы семеноводства сельскохозяйственных культур.

В наше время нет обновленного закона о семеноводстве, приведенного в соответствие с нормами российского законодательства, и что делает в этой ситуации губернатор-коммунист Андрей Клычков? Содействует в передаче земель Шатиловской станции, находящейся в федеральной собственности, коммерческой компании, специализирующейся на производстве и продаже химических средств защиты растений?

Расскажет ли он, каким образом коммерческая структура стала фактическим арендатором земель и базы Шатиловской СХОС? Что в сухом остатке получила от этой аренды сама станция во главе с ФГБНУ ФНЦ ЗБК? Губернатор имеет представление о том, по какой стоимости в Новодеревеньковском районе муниципальные земли выделяются в аренду? И сколько стоит аренда промбазы с энергоподключением и водопотреблением? По самым скромным подсчетам, в казну ФГБНУ ФНЦ ЗБК за год должно было поступить не менее 5 млн рублей! Эти деньги поступили? Если да, то почему нельзя озвучить, как они потрачены, это же государственное учреждение? Или мы ошибаемся?

«Орловская среда» неоднократно писала о плачевном состоянии Шатиловской опытной станции. Учреждение с мировым именем, колыбель отечественного семеноводства терпит бедствие. И никакие баннеры, выставочные образцы новейшей техники и оборудования, яркие флагштоки, размещаемые раз в году на обработанном вручную поле, ситуацию к лучшему не меняют.

В канун проведения Дня поля энергетики собираются прекратить подачу электроэнергии за долг, приближающийся к миллиону рублей. На балансе станции висят обременительные активы из водонапорных башен, ветхих водопроводов и пришедшей в негодность зловонной канализационной сети, разоренных коровников, зданий, сооружений, оборудования. Шатиловская СХОС, находящаяся на последнем издыхании, по факту решает социальные проблемы жителей посёлка. Ни муниципалитет, ни тем более «замечательный спонсор» АО «Щелково Агрохим» не хотят взять на себя такое обременение.

Сортоиспытанием, технологическими опытами занимается единственный научный сотрудник, он же заведующий Виктор Мазалов. Технике, которая используется в селекционно-семеноводческом процессе, более 30 лет. Вместо культиваторов – тяпки. Посёлок зарос в бурьяне вместе с неотремонтированными памятниками ученым-основоположникам Шатиловской СХОС.

В самом институте ЗБК осталось два комбайна Сампо-130 80-х годов, один комбайн Сампо-2010, которому более восьми лет. Используется комбайн ДОН-1500 Б, списанный (ориентировочно 2000 г. выпуска) и переданный безвозмездно институту несколько лет назад в качестве благотворительной помощи предприятием «Северное сияние».

Семяочистительное оборудование в основном фирмы Петкус (527,531) 70-х — 80-х годов прошлого века. Пневмостол для отделения трудноотделимых сорняков один, и тот устаревший.

Далее семена поступают в ОС «Стрелецкая», которая также испытывает серьезные материально-технические трудности. Есть недостаток в почвообрабатывающей, посевной и уборочной технике, из-за чего хозяйство не вкладывается в оптимальные агротехнические сроки, что в последующем приводит к прорастанию и осыпанию семян на корню. Ухудшаются биологические свойства семян, они становятся некондиционными.

При всём этом ФГБНУ ФНЦ ЗБК и ОС «Стрелецкая» считаются относительно благополучными семеноводческими хозяйствами, чего нельзя сказать о Шатиловской СХОС, где семяоочистительное оборудование ещё старее, 50-60-70-х годов 20 века. Ток находится в аварийном состоянии.

Кто на свете всех милее?

Еще вполне пригодные семяочистительные линии по указанию директора Шатиловской СХОС Костина сдали в металлолом. Он вынужден был признаться в этом во время проведенных в отношении него следственных действий. В ходе следствия установлено, что злоумышленники при помощи оборудования для газовой резки металла на зерноочистительной линии «Петкус 1» разрезали две башни активного вентилирования по 35 тонн вместимостью каждая; завальную яму объемом 5 м. куб.; четыре оборудования «Нория», выгрузной транспортер и три выгрузных бака к нему объемом по 2,5 м. куб. каждый; два оборудования «Гигант», бункер-накопитель объемом 5 м.куб., установленный на 4 швеллерах размером 15х15 см и длиной 8 м каждый. С зерноочистительной линии «Петкус 2» вырезан теплогенератор ТАУ на жидком топливе, а также вырезан вентилятор с теплогенератора. Похищенное оборудование сдали в пункт приема металлов.

Теперь уже бывший директор ФГБНУ ФНЦ ЗБК Александр Задорин выдал Костину справку от 29 апреля 2020 г., в соответствии с которой он задолженности перед учреждением не имеет, финансово-правовых претензий у ФГБНУ ФНЦ ЗБК к нему нет. Причиненный ущерб возмещен.

В итоге, по решению суда, в мае 2020 года уголовное дело в отношении Вячеслава Костина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, было прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ. Суд назначил ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей со сроком уплаты в течение двух месяцев с момента вступления постановления в законную силу.

Даже после признания факта вины директора Шатиловки в краже имущества, находящегося в федеральной собственности, он продолжает руководить Шатиловской СХОС и будет встречать почетных гостей во главе с губернатором Андреем Клычковым на предстоящем Дне поля.

Если всего за полгода временному руководителю Шатиловской СХОС, назначенному на период проведения следственных действий в отношении директора, удалось сделать больше, чем его предшественнику за два года работы, почему учреждение вновь доверено Костину? По информации «ОС», в период временного отстранения Костина за полгода приведены в порядок 1000 га земель, посеяны более 600 га озимых зерновых культур под урожай 2020 года, впервые за последние годы вспахана зябь, наложен мораторий на реализацию сельхозтехники и оборудования. Разве этого было недостаточно, чтобы понять принципиальную разницу в стратегиях управления двух руководителей?

Похоже, вникать в проблемы ФГБНУ ФНЦ ЗБК и Шатиловской СХОС губернатор не собирается. Выступить с трибуны, сделать селфи на фоне цветущих полей и в новом тракторе – вот это его. Хотя о чем это мы? У орловского губернатора разве есть права механизатора? Может, мы ошибаемся, и Клычков собирается не просто прокатиться на тракторе, а подарить его Шатиловке? Ведь одним только этим можно объяснить острую необходимость проведения Дня орловского поля «Шатилово-2020» в период пандемии COVID-19 и ежегодный сбор средств от экспонентов и спонсоров мероприятия.

К сведению:

По информации «ОС», участников мероприятия должны протестировать на коронавирусную инфекцию. Однако остаются еще вопросы. Будут ли участники проходить скрининг на наличие симптомов COVID-19 по прибытии, как будет выявляться и распознаваться заболевание, кто будет контролировать контакты участников между собой, чтобы впоследствии не было проблем с установлением и поиском заразившихся?

Установлено, что люди старшего возраста больше подвержены риску заражения и осложнений. Сохранится ли изоляция научных сотрудников пожилого возраста, тех, кому за 65, или они также станут участниками мероприятия?

Так или иначе ответы на все вопросы мы узнаем спустя две недели после мероприятия. Пока же Новодеревеньковский район занимает восьмое место среди субъектов региона по числу заболевших COVID-19 с показателем 88 человек – выявленных заболевших.