12 ноября 2019



Прокуратура через суд заставила орловских чиновников помогать больной женщине

Дикая, но совершенно типичная для нашего региона история случилась в Дмитровском районе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, к ним обратилась местная жительниц, инвалид 1 группы. Она страдает хронической почечной недостаточностью и нуждается в постоянном лечении гемодиализом. Соответственно, ей необходима транспортировка не менее 3 раз в неделю в диализный центр. В самом Дмитровском районе такую процедуру ни одно медучреждение не оказывает. Ближайший диализный центр расположен в г. Железногорске Курской области, куда она и обращалась за медицинской услугой.

До апреля 2019 года транспортировка жительницы района к месту проведения гемодиализа и обратно осуществлялась на автомобиле «Дмитровской ЦРБ», однако затем департамент здравоохранения отказался компенсировать расходы больницы. Мотивировкой стало то, что больница находится за пределами региона. И это при том, что в федеральном законе черным по белому написано, что медпомощь оказывается по принципу приближенности к месту жительства и транспортной доступности. Более того, проезд к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно является неотъемлемой частью медуслуги.

И вишенка на торте — прокуратура обратилась в суд с требованием оплатить проезд больной женщины. Суд встал на сторону пациента однако областные чиновники оспорили это решение суда и…. проиграли во второй инстанции. Орловским областным судом жалоба облздрава была отклонена, а решение районного суда вступило в законную силу.

 

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Опубликовано 12 Ноя 2019 в 11:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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