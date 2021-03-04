Прокуратура дала отрицательное заключение законопроекту, связанному с преобразованием муниципалитетов Орловского района

Прокуратурой Орловской области изучен проект закона Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Орловского района Орловской области», принятого 02.03.2021 Орловским областным Советом народных депутатов в первом чтении.

Установлено, что отдельные положения законопроекта не соответствуют действующему федеральному законодательству.

Так, нормы проекта закона, содержащие текстовое описание местоположения границы Орловского муниципального округа Орловской области не отвечают требованиям Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве», а также установленному Минэкономразвития Российской Федерации Порядку описания местоположения границ объектов землеустройства.

В этой связи прокуратурой Орловской области в адрес председателя Орловского областного Совета народных депутатов направлено отрицательное заключение на данный законопроект.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области, информирует пресс-служба надзорного ведомства.