Прокуратура добилась «возвращения» школьного автобуса в село Казарь Залегощенского района

В результате принятых прокуратурой мер возобновлена перевозка детей, проживающих в с. Казарь и д. Ореховка Залегощенского района, от места жительства до образовательного учреждения.

Напомним, ранее СМИ сообщили о нападении мужчины на 9-летнюю школьницу с электрошокером. Он подкараулил девочку, когда та пешком — из-за того, что школьный автобус отменен — шла из школы домой. Ребенок остался жив, но испытал сильный шок.

Прокуратура Орловской области проверила информацию о нарушениях при организации перевозки детей в с. Казарь Залегощенского района и установила, что состояние дороги от с. Казарь до автодороги «Орел-Ефремов», являющейся частью маршрута движения школьного автобуса, не соответствовало установленным нормативным требованиям, в связи с чем график движения школьного автобуса не согласовали.

В результате подвоз учащихся, проживающих в с. Казарь и д. Ореховка Залегощенского района, в МБОУ «Залегощенская СОШ №1» и МБОУ «Залегощенская СОШ №2» не осуществлялся, школьники были вынуждены преодолевать маршрут от места проживания до образовательных учреждений пешком.

В результате принятых мер прокурорского реагирования права несовершеннолетних на транспортную доступность образовательных учреждений восстановлены. Дорога, являющаяся частью маршрута движения школьного автобуса, приведена в соответствие с установленными требованиями, движение школьного автобуса, осуществляющего перевозку детей возобновлено, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.