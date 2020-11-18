18 ноября 2020



Прокуратура добилась «возвращения» школьного автобуса в село Казарь Залегощенского района

В результате принятых прокуратурой мер возобновлена перевозка детей, проживающих в с. Казарь и д. Ореховка Залегощенского района, от места жительства до образовательного учреждения.

Напомним, ранее СМИ сообщили о нападении мужчины на 9-летнюю школьницу с электрошокером. Он подкараулил девочку, когда та пешком — из-за того, что школьный автобус отменен — шла из школы домой. Ребенок остался жив, но испытал сильный шок.

Прокуратура Орловской области проверила информацию о нарушениях при организации перевозки детей в с.  Казарь Залегощенского района и установила, что состояние дороги от с. Казарь до автодороги «Орел-Ефремов», являющейся частью маршрута движения школьного автобуса, не соответствовало установленным нормативным требованиям, в связи с чем график движения школьного автобуса не согласовали.

В результате подвоз учащихся, проживающих в с. Казарь и д. Ореховка Залегощенского района, в МБОУ «Залегощенская СОШ №1» и МБОУ «Залегощенская СОШ №2» не осуществлялся, школьники были вынуждены преодолевать маршрут от места проживания до образовательных учреждений пешком.

В результате принятых мер прокурорского реагирования права несовершеннолетних на транспортную доступность образовательных учреждений восстановлены. Дорога, являющаяся частью маршрута движения школьного автобуса, приведена в соответствие с установленными требованиями, движение школьного автобуса, осуществляющего перевозку детей возобновлено, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

 

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Опубликовано 18 Ноя 2020 в 14:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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