18 января 2021



Прокуратура добилась выплаты компенсации за питание детей-инвалидов, обучающихся на дому

Прокуратура Орловской области провела проверку исполнения законодательства при обеспечении прав детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, на предоставление компенсации за питание.

Установлено, что в нарушение требований законодательства у образовательных учреждений г. Орла образовалась задолженность по выплатам компенсации за питание перед 167 детьми с ограниченными возможностями здоровья, проходящим обучение на дому, в общей сумме более 2,5 млн рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Советского района г. Орла внесла представление в адрес главы администрации г. Орла.

После вмешательства прокуратуры задолженность по выплатам компенсации полностью погашена, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

 

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Опубликовано 18 Янв 2021 в 15:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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