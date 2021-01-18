Прокуратура добилась выплаты компенсации за питание детей-инвалидов, обучающихся на дому

Прокуратура Орловской области провела проверку исполнения законодательства при обеспечении прав детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, на предоставление компенсации за питание.

Установлено, что в нарушение требований законодательства у образовательных учреждений г. Орла образовалась задолженность по выплатам компенсации за питание перед 167 детьми с ограниченными возможностями здоровья, проходящим обучение на дому, в общей сумме более 2,5 млн рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Советского района г. Орла внесла представление в адрес главы администрации г. Орла.

После вмешательства прокуратуры задолженность по выплатам компенсации полностью погашена, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.