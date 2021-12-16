Прокуратура добивается проведения капремонта многоквартирного дома в Змиёвке

Прокуратура Свердловского района в судебном порядке добивается проведения капитального ремонта одного из многоквартирных домов в поселке Змиевка.

Прокуратура Свердловского района провела проверку исполнения требований законодательства в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Как сообщает прокуратура области, некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» не принято надлежащих мер по проведению капитального ремонта общего имущества одного из многоквартирных домов в поселке Змиевка.

В результате были нарушены права жильцов дома, не исполнены положения областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

В связи с изложенным прокуратура района направила в Железнодорожный суд г. Орла исковое заявление об обязании НО «РФКР» провести комплексный капитальный ремонт данного дома.

Решением суда требования ведомства удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.