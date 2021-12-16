16 декабря 2021



Прокуратура добивается проведения капремонта многоквартирного дома в Змиёвке

Прокуратура Свердловского района в судебном порядке добивается проведения капитального ремонта одного из многоквартирных домов в поселке Змиевка.

Прокуратура Свердловского района провела проверку исполнения требований законодательства в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Как сообщает прокуратура области, некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» не принято надлежащих мер по проведению капитального ремонта общего имущества одного из многоквартирных домов в поселке Змиевка.

В результате были нарушены права жильцов дома, не исполнены положения областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

В связи с изложенным прокуратура района направила в Железнодорожный суд г. Орла исковое заявление об обязании НО «РФКР» провести комплексный капитальный ремонт данного дома.

Решением суда требования ведомства удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.

 

В Орле накрыли игровой клуб
15-летнюю орловчанку сбил грузовик
Орловцев просят помочь в покосе травы
Опубликовано 16 Дек 2021 в 12:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"