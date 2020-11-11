Прокуратура довела до суда дело Кочергина

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора «АИЖК Орловской области». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, с февраля по июль 2016 злоумышленник от имени возглавляемого им акционерного общества заключил с гражданами договоры на долевое строительство многоквартирного жилого дома №83 по ул. ул. Панчука в г. Орле. Однако взятые обязательства по окончанию строительства дома не выполнил, полученными по договорам денежными средствами распорядился по своему усмотрению. От его противоправных действий пострадал 61 дольщик, размер причиненного им ущерба составил более 54 млн рублей.

В период с июля 2015 г. по август 2016 г. обвиняемый похитил через подконтрольную ему организацию ООО «АСК Инжиниринг» 136 млн рублей, выделенных из областного бюджета на строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы.

Кроме того, мужчина по заведомо завышенной стоимости приобрел в собственность возглавляемого им акционерного общества принадлежащие лично ему доли в уставных капиталах юридических лиц, причинив тем самым ущерб юридическому лицу в размере более 24,6 млн рублей, и незаконно без фактической оплаты в пользу подконтрольных ему фирм произвел отчуждение объектов недвижимости акционерного общества общей стоимостью более 62 млн рублей.

Также он пытался за счет средств акционерного общества выкупить по заведомо завышенной стоимости неликвидное имущество, принадлежащее подконтрольной ему фирме, однако не довел свой умысел в связи с досрочным прекращением полномочий.

Уголовное дело расследовалось СЧ СУ УМВД России по Орловской области, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

После вручения обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Орла для рассмотрения по существу.