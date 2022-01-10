Прокуратура начала проверки в связи с плохой организацией очистки орловских дорог от снега

9 и 10 января в регионе выпал обильный снег. При этом органами местного самоуправления ряда муниципальных образований региона и специализированными организациями надлежащие меры по очистке территорий и автодорог не принимаются, что создает аварийные ситуации на дорогах, автобусы по четырем школьным маршрутам выехали с задержкой.

В этой связи прокурор области поручил провести проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы организации очистки дорог от снега.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области, сообщает пресс-служба ведомства.