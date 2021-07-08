Прокуратура намерена дать оценку действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за содержание водопровода в Орле

Прокуратурой Орловской области проводится проверка по факту прорыва магистрального трубопровода холодного водоснабжения на ул. Комсомольской г. Орла.

Для координации действий спецслужб на место выехал и.о. прокурора Заводского района г. Орла.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов и организаций, в чью компетенцию входят вопросы обслуживания и содержания данного участка водопровода и соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вопрос ликвидации аварии, устранения последствий и восстановления прав граждан находится на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.