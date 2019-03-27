27 марта 2019



Прокуратура нашла массу нарушений в организации детского питания

Прокуратура области совместно с другими ведомствами проверила исполнение законодательства при организации питания детей. Основными выявленными нарушениями стало несоблюдение требований к содержанию соответствующих помещений, к условиям хранения пищевых продуктов, кулинарной обработке пищи и раздаче готовых горячих блюд. Также проверяющим не понравилось, как моют столовую посуду. Но самым вопиющим стал прием продуктов без документов, подтверждающих качество.

Поводом для внепланового визита проверяющих стали многочисленные публикации в средствах массовой информации о фактах выявления фальсифицированной молочной продукции в социальных учреждениях Орловской области – отметили в пресс-службе прокуратуры.

В частности выяснилась такая интересна деталь — в регионе не было надлежащего контроля за качеством поставляемого товара со стороны муниципальных заказчиков. При этом в контрактах черным по белому было прописано, что исполнение контракта включает в себя, в том числе, проведение экспертизы поставляемого товара. Между тем на деле соответствующая экспертиза поставщиками молочной продукции не проводилась. Указанные нарушения выявлены у 29 муниципальных заказчиков. По фактам нарушений руководителям бюджетных учреждений внесено 29 представлений, по результатам рассмотрения которых 20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к усилению контроля за исполнением контрактов.

В 24 образовательных организациях не была регламентирована организация питания для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В итоге прокурорами принесено 24 протеста, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены. Всего же по результатам внесено более 160 актов прокурорского реагирования, а по их результатам свыше 70 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности (ряд актов реагирования еще находится на рассмотрении).

 

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Опубликовано 27 Мар 2019 в 12:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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