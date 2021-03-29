29 марта 2021



Прокуратура нашла нарушения при ремонте двух мостов в Орле

Установлено, что для участия в конкурсе на  выполнение работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Красный мост» в г.Орле подрядной организацией ООО «Ремспецмост» в целях получения преимуществ при прочих равных условиях представлены заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие его исполнение.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования для организации уголовного преследования виновных лиц, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

При координирующей роли прокуратуры Орловской области в отношении должностных лиц подрядной организацией ООО «Ремспецмост» по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму не менее 1, 4 млн рублей при проведении ремонтных работ моста «Дружба» в Заводском районе г. Орла следственными органами также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Кроме того, уголовно правовая оценка будет дана действиям (бездействию) должностных лиц, участвовавших в приёмке выполненных работ.

Расследование уголовных дел находится на контроле прокурора области, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

 

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Опубликовано 29 Мар 2021 в 14:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

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