Прокуратура нашла нарушения при ремонте двух мостов в Орле

Установлено, что для участия в конкурсе на выполнение работ по реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Красный мост» в г.Орле подрядной организацией ООО «Ремспецмост» в целях получения преимуществ при прочих равных условиях представлены заведомо подложный договор субподряда на выполнение работ по сохранению другого объекта культурного наследия, а также документы, подтверждающие его исполнение.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования для организации уголовного преследования виновных лиц, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

При координирующей роли прокуратуры Орловской области в отношении должностных лиц подрядной организацией ООО «Ремспецмост» по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму не менее 1, 4 млн рублей при проведении ремонтных работ моста «Дружба» в Заводском районе г. Орла следственными органами также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Кроме того, уголовно правовая оценка будет дана действиям (бездействию) должностных лиц, участвовавших в приёмке выполненных работ.

Расследование уголовных дел находится на контроле прокурора области, информирует пресс-служба надзорного ведомства.