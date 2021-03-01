1 марта 2021



Прокуратура области недовольна состоянием дорог в Орле

По поручению прокурора Орловской области прокуроры районов г. Орла провели проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что на ряде автомобильных дорог г. Орла имеются многочисленные дефекты дорожного полотна (выбоины и ямы), зафиксированы факты затопления отдельных участков дорог талыми водами, что не отвечает установленным требованиям к содержанию дорожной сети. При этом органами местного самоуправления, дорожными службами своевременные и надлежащие меры к устранению нарушений в сфере безопасности дорожного движения приняты не были.

По фактам выявленных нарушений прокуроры уже внесли семь представлений и объявили предостережение.

Акты реагирования внесены в адрес мэра г. Орла, а также в адрес руководителей организаций, к вопросам которых отнесено содержание дорожной сети (МУП УКХ г. Орла, ООО «Дорожное предприятие -1», МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»), и в адрес подрядных организаций.

Особое внимание в ходе проверки обращено на состояние дорог, отремонтированных в 2020 году в рамках муниципальных контрактов. Гарантийные обязательства по таким дорогам установлены до 2024 года.

Мерами реагирования прокуратура намерена добиваться устранения нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В рамках проверки будет дана оценка состоянию ведомственного контроля со стороны Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, а также полноты принимаемых в этой сфере мер со стороны УГИБДД УМВД России по Орловской области.

По информации прокуратуры Орловской области

 

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Опубликовано 01 Мар 2021 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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