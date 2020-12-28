Прокуратура области помогла получить зарплату работнику строительной организации

В ходе мониторинга состояния законности в сфере оплаты труда прокуратура Северного района г. Орла установила, что одному из работников ООО «Строительная компания 21 век» своевременно не выплачена заработная плата в сумме более 68 тысяч рублей.

По факту нарушений прокуратура внесла в адрес директора организации представление; по результатам его рассмотрения задолженность по заработной плате выплачена в полном объеме.

Надзор за соблюдением трудовых прав граждан на своевременную оплату труда является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Орловской области, отмечает пресс-служба ведомства.