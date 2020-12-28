28 декабря 2020



Прокуратура области помогла получить зарплату работнику строительной организации

В ходе мониторинга состояния законности в сфере оплаты труда  прокуратура Северного района г. Орла установила, что одному из работников ООО «Строительная компания 21 век» своевременно не выплачена заработная плата в сумме более 68 тысяч рублей.

По факту нарушений прокуратура внесла в адрес директора организации представление; по результатам его рассмотрения задолженность по заработной плате выплачена в полном объеме.

Надзор за соблюдением трудовых прав граждан на своевременную оплату труда является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Орловской области, отмечает пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 28 Дек 2020 в 13:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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