Прокуратура обратила внимание на недоделанный капремонт в Орле

Прокуратура Орловской области вынесла представление директору регионального фонда капитального ремонта из-за нарушений при проведении ремонтных работ в доме №9 по бульвару Победы в областном центре.

«Ремонт дома был начат в 2017 году. Первоначально подрядчик приступил к ремонту кровли. Завершить кровельные работы вовремя не удалось. Наши активисты тогда подключились к данному вопросу, подготовили ряд обращений в органы исполнительной власти и фонд капитального ремонта. Только после этого ремонт кровли был завершен. Однако затем работы остановились», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Юрий Власов.

В октябре 2018 года в ходе совместного рейда с членом Центрального штаба Народного фронта Светланой Калининой орловские общественники осмотрели состояние дома №9 на бульваре Победы. На тот момент работы оставались на уровне конца 2017-го. Стены дома были заштукатурены наполовину, не была установлена система слива дождевой воды с крыши, не были заменены входные двери в подъезды, а также окна на площадках. Помимо этого, активисты ОНФ отметили незалитую отмостку и незавершенные штукатурные работы на фундаменте здания.

«По итогам проведенного в октябре рейда мы направили обращение в департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области с предложением принять меры для завершения ремонта дома. После этого стены заштукатурили и покрасили, установили систему слива дождевой воды с кровли, заменили входные двери в подъезды, а также завершили монтаж окон на площадках», – сообщила активист ОНФ в Орловской области Анастасия Гурова.

Однако местные жители остались недовольны проведенным ремонтом. Соответствующее обращение поступило в начале текущего года в региональный исполком Народного фронта в Орловской области. Жители отметили, что в ходе проведенного ремонта не был решен вопрос с тепловой изоляцией труб отопления на чердаке дома. Также граждане сообщили, что на данный момент на вентиляционных каналах не установлены защитные устройства.

«После замены входных дверей в подъездах не были отремонтированы откосы. Помимо этого, после проведения работ не была прибрана близлежащая к дому территория. В связи с этим мы обратились в прокуратуру с предложением проверить работы, проведенные в доме», – сказал член регионального штаба ОНФ Владимир Филонов.

Активисты Народного фронта будут держать на контроле вопрос капитального ремонта дома №9 на бульваре Победы до полного завершения работ.