12 ноября 2020



Прокуратура обязала главу г. Ливны обеспечить безопасность дорожного движения возле детской спортплощадки

Ливенская межрайонная прокуратура провела проверку в сфере безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних.

Установлено, что на территории парка «Славянский сад» г. Ливны введен в эксплуатацию и функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс с размещенной на его территории детской спортивной площадкой. Основная масса посетителей спортивной площадки – несовершеннолетние жители города.

При этом спортивная площадка расположена вдоль проезжей части автомобильной дороги. Однако администрация г. Ливны не обеспечила безопасность дорожного движения на данном участке проезжей части автомобильной дороги: отсутствовал пешеходный переход и искусственные неровности, необходимые для принудительного снижения скорости.

По фактам нарушений в адрес главы г. Ливны прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.

В настоящее время на данном участке дороги установлен пешеходный переход и оборудованы искусственные неровности, сообщает прокуратура Орловской области.

 

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Опубликовано 12 Ноя 2020 в 13:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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