4 июня 2021



Прокуратура опять через суд заставила облдепартамент обеспечить больных детей питанием

Прокуратура Орловской области провела проверку по обращениям родителей детей-инвалидов, проживающих в Верховском и Мценском районах а также в Железнодорожном районе Орла. Люди обращались по вопросу нарушения прав на бесплатное лекарственное обеспечение. В ходе проверки было установлено, что детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, по жизненным показаниям назначено лечебное питание. Несмотря на наличие медицинских показаний, фактически дети лечебным питанием в необходимом количестве не обеспечены.

Для восстановления прав несовершеннолетних прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении на облдепартамент здравоохранения обязанности обеспечить детей жизненно необходимым лечебным питанием в соответствии с имеющейся потребностью. Решениями судов иски ведомства полностью удовлетворены. В настоящее время несовершеннолетним выдано лечебное питание.

 

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Опубликовано 04 Июн 2021 в 12:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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