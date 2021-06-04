Прокуратура опять через суд заставила облдепартамент обеспечить больных детей питанием

Прокуратура Орловской области провела проверку по обращениям родителей детей-инвалидов, проживающих в Верховском и Мценском районах а также в Железнодорожном районе Орла. Люди обращались по вопросу нарушения прав на бесплатное лекарственное обеспечение. В ходе проверки было установлено, что детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, по жизненным показаниям назначено лечебное питание. Несмотря на наличие медицинских показаний, фактически дети лечебным питанием в необходимом количестве не обеспечены.

Для восстановления прав несовершеннолетних прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении на облдепартамент здравоохранения обязанности обеспечить детей жизненно необходимым лечебным питанием в соответствии с имеющейся потребностью. Решениями судов иски ведомства полностью удовлетворены. В настоящее время несовершеннолетним выдано лечебное питание.