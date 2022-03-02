2 марта 2022



Прокуратура организовала горячую линию по вопросам обеспечения детей-инвалидов лекарствами, медизделиями и лечебным питанием

По распоряжению прокурора Орловской области Алексея Тимошина с 1 по 31 марта в органах прокуратуры области будет работать горячая линия по вопросам защиты прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами,  медицинскими изделиями и лечебным питанием.

Информацию о нарушениях прав детей в данной сфере можно сообщить по телефонам:

8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарёва Екатерина Владимировна;

8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Иванович Морозов;

8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 — дежурный прокурор прокуратуры области.

Результаты работы горячей линии и меры по защите и восстановлению нарушенных прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием находятся на контроле прокурора Орловской области, информирует пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 02 Мар 2022 в 12:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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