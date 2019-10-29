Прокуратура: органы соцзащиты не работали как положено с семьей ребенка-маугли

Прокуратурой по сообщениям средств массовой информации о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка, поступившего в детскую областную больницу, была проведена проверка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, не исполнялась основная часть разработанной ребенку-инвалиду индивидуальной программы реабилитации, мероприятия по медицинской реабилитации осуществлялись с нарушением установленных требований. Отсутствовал контроль за эффективностью проводимых с ребенком-инвалидом мероприятий со стороны облдепартамента соцзащиты, облдепартамента здравоохранения и облдепартамента образования.

Несмотря на наличие веских оснований, семья не была поставлена на учет в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как находящаяся в социально опасном положении. Соответственно, необходимая индивидуальная профилактическая работа с семьей на системной основе не проводилась, — заявили в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой направлены представления в адрес первого замгубернатора, главе администрации Орловского района, начальнику ОМВД России по Орловскому району и руководителю «Центра соцобслуживания Орловского района».

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Орловским МСО СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). За рассмотрением актов реагирования прокуратуры, и за расследованием уголовного дела установлен контроль.

Кроме того, постановлением комиссии по делам несовершеннолетних администрации Орловского района от 25.10.2019 мать девочки привлечена к административной ответственности в виде штрафа по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в связи с нахождением ее трех малолетних детей с 08 по 09.10.2019 в Дмитровском районе в условиях, угрожающих их здоровью и развитию.