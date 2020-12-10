10 декабря 2020



Прокуратура Орловской области добилась погашения задолженности по зарплате на предприятии-банкроте

Прокуратура области провела проверку по факту наличия задолженности по заработной плате перед работниками ООО «Регионстрой».

Было установлено, что на предприятии ООО «Регионстрой», находящемся в стадии банкротства, перед девяти работниками сложилась задолженность по оплате труда в сумме свыше 1, 6 млн рублей  за период с марта по октябрь 2019 г.

Вопрос принятия дополнительных мер к ее погашению обсужден на заседании коллегии прокуратуры области.

Прокурор Заводского района г. Орла внес представление об устранении нарушений законодательства исполнительному директору Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

В результате права работников ООО «Регионстрой»  восстановлены, конкурсный управляющий погасил задолженность по заработной плате в полном объеме, информирует пресс-служба областной прокуратуры.

 

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Опубликовано 10 Дек 2020 в 13:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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