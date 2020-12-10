Прокуратура Орловской области добилась погашения задолженности по зарплате на предприятии-банкроте

Прокуратура области провела проверку по факту наличия задолженности по заработной плате перед работниками ООО «Регионстрой».

Было установлено, что на предприятии ООО «Регионстрой», находящемся в стадии банкротства, перед девяти работниками сложилась задолженность по оплате труда в сумме свыше 1, 6 млн рублей за период с марта по октябрь 2019 г.

Вопрос принятия дополнительных мер к ее погашению обсужден на заседании коллегии прокуратуры области.

Прокурор Заводского района г. Орла внес представление об устранении нарушений законодательства исполнительному директору Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

В результате права работников ООО «Регионстрой» восстановлены, конкурсный управляющий погасил задолженность по заработной плате в полном объеме, информирует пресс-служба областной прокуратуры.