27 января 2022



Прокуратура Орловской области направила в суд уголовное дело о хищении у более 600 граждан свыше 291 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех членов организованной группы, которые обвиняются в совершении восьми эпизодов мошенничества, совершенного в составе организованной группы в особо крупном размере.

По версии следствия, с сентября 2016 г. по апрель 2019 г. на территории восьми регионов страны, включая Орловскую область, осуществлял  противоправную деятельность созданный одним из обвиняемых кредитный потребительский кооператив «Финанс Инвест», фактический работавший по принципу «финансовой пирамиды».

На протяжении почти трех лет злоумышленники, используя агрессивную рекламу и иные средства конспирации, создающие мнимое впечатление о надежности и сверхприбыльности кооператива, привлекали в качестве пайщиков граждан, преимущественно пенсионного возраста, которые передавали в качестве вкладов под высокий процент свои личные сбережения. Получаемые таким образом денежные средства граждан обвиняемые похищали и расходовали по своему усмотрению.

Жертвами мошенников стали 625 граждан, им не возвращены вклады на общую сумму свыше 291 млн рублей.

На имущество обвиняемых, стоимостью более 162 млн рублей, наложен арест.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Орла для рассмотрения по существу, информирует прокуратура области.

 

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Опубликовано 27 Янв 2022 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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