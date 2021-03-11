Прокуратура Орловской области проверяет информацию о нарушении прав работников швейного производства

Прокуратурой области организована проверка по вопросу соблюдения трудовых прав граждан одним из работодателей г. Орла, — сообщили в надзорном ведомстве.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ, в том числе и в «Орловской среде», обращения граждан, работающих на швейном производстве одного из предпринимателей г. Орла. В письме в редакцию «ОС» девять работников рассказали, что не получают зарплату вот уже несколько месяцев. Обращения в правоохранительные и контролирующие органы результата не дали. Эту информацию подтвердила и прокуратура.

«Предварительно установлено, что ранее Государственной инспекцией труда по Орловской области рассматривалось обращение граждан с аналогичными доводами, однако должных мер органом контроля принято не было. В связи с этим прокуратурой области в адрес руководителя Инспекции внесено представление», — сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте областной прокуратуры. — Прокуратурой области будет проверено соблюдение трудового законодательства при организации индивидуальным предпринимателем швейного производства. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения трудовых прав граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в целях восстановления прав граждан».