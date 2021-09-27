Прокуратура Орловской области проводит проверку по информации СМИ о нарушении прав ребенка-инвалида

Издание «Орелтаймс» разместило видеосюжет о проживающем в Дмитровском районе отце-одиночке, воспитывающем ребенка-инвалида.

СМИ сообщило о ненадлежащем оказании органами власти местного самоуправления и опеки помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также ненадлежащей организации оказания ребенку медицинской помощи.

По поручению прокурора Орловской области прокурор Дмитровского района выехал на место жительства ребенка-инвалида, с привлечением специалистов Росздравнадзора проводится проверка.

Материалы проверки по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, в чью компетенцию входят вопросы в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также соблюдения прав ребенка на надлежащую медицинскую помощь, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган.

По результатам их рассмотрения территориальным органом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры области, информирует пресс-служба ведомства.