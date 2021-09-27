27 сентября 2021



Прокуратура Орловской области проводит проверку по информации СМИ о нарушении прав ребенка-инвалида

Издание «Орелтаймс» разместило видеосюжет о проживающем в Дмитровском районе отце-одиночке, воспитывающем ребенка-инвалида.

СМИ сообщило о ненадлежащем оказании органами власти местного самоуправления и опеки помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, а также ненадлежащей организации оказания ребенку медицинской помощи.

По поручению прокурора Орловской области прокурор Дмитровского района выехал на место жительства ребенка-инвалида, с привлечением специалистов Росздравнадзора проводится проверка.

Материалы проверки по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, в чью компетенцию входят вопросы в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также соблюдения прав ребенка на надлежащую медицинскую помощь, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган.

По результатам их рассмотрения территориальным органом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры области, информирует пресс-служба ведомства.

 

Жертва дороги
В Орле вандалы возместят ущерб за разбитое стекло в трамвае
Ограничение движения в Орле
Опубликовано 27 Сен 2021 в 15:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

Комментарии закрыты.

Новости

19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"