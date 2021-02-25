Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 229 млн рублей, выделенных на строительство «Титаника»

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ЗАО «Союзинформ» и его заместителя, а также руководителя подрядной строительной организации ООО «Стройком». В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в период с мая 2012 года по декабрь 2014 года ЗАО «Союзинформ» и ООО «Стройком» в рамках заключенного государственного контракта осуществляли работы по строительству многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». При этом предусмотренные контрактом обязательства в полном объеме исполнены не были, а их стоимость завышена. В результате действий обвиняемых бюджету причинен ущерб на общую сумму более 229 млн рублей.

Расследование уголовного дела осуществлялось Следственной частью следственного управления УМВД России по Орловской области.

После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Орла для рассмотрения по существу.

По информации прокуратуры Орловской области