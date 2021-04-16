Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денег дольщиков

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Унистрой-Орел». Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в период с мая 2018 г. по июль 2020 г. обвиняемый совместно с сотрудниками аффилированной ему организации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома в жилом комплексе. Однако взятые на себя обязательства перед гражданами злоумышленники не выполнили, полученные денежные средства похитили. До настоящего времени жилой дом не построен.

В результате 71 дольщику причинен ущерб на общую сумму более 67 млн рублей.

Расследование уголовного дела осуществлялось СЧ СУ УМВД России по Орловской области.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Орла для рассмотрения по существу, информирует СУ СК.