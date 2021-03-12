Прокуратура отстаивает в суде права орловского ветерана Великой Отечественной войны

Прокуратура Орловской области провела проверку по обращению ветерана и инвалида Великой Отечественной войны по вопросу нарушения его жилищных прав, — сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

«Установлено, что администрацией г. Орла отказано ветерану и инвалиду Великой Отечественной войны в постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Основанием для принятого решения стало якобы ухудшение, по мнению органа местного самоуправления, ветераном своих жилищных условий. Однако указанные доводы не нашли своего подтверждения в ходе прокурорской проверки.

Так, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны никогда не являлся собственником жилого помещения, какие-либо действия по ухудшению жилищных условий им не совершались. В настоящее время он проживает в квартире на основании договора безвозмездного пользования и не является членом семьи собственника помещения.

В целях восстановления жилищных прав участника и инвалида Великой Отечественной войны прокурор Заводского района г. Орла обратился в его интересах в суд с иском о признании его нуждающимся в улучшении жилищных условий и постановке на жилищный учет.

Рассмотрение искового заявления и фактическое восстановление прав ветерана взято прокуратурой на особый контроль», — говорится в официальном сообщении прокуратуры Орловской области.