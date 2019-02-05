Прокуратура помешала укрыть сына начальника районного отдела ГИБДД от ответственности за ДТП

Прокуратурой области в Болховском районе выявлен факт неисполнения сотрудниками полиции антикоррупционного законодательства, а также непринятия мер к привлечению лица к установленной законом ответственности. Как пояснили в пресс-службе ведомства, начальник ОГИБДД ОМВД России по Болховскому району и госинспектор дорожного надзора, чье имя не называется, при исполнении служебных обязанностей не приняли мер по недопущению возможности возникновения конфликта интересов.

Так, государственному инспектору при оформлении результатов ДТП на территории Болховского района стало известно, что одним из его участников является сын начальника местного отдела ГИБДД. (Кстати, в результате противоправных действий этого сына пострадала женщина). В нарушение требований части 3 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» инспектором не были приняты меры по недопущению ситуации, которая могла привести к возникновению конфликта интересов. Напротив, своими действиями начальник отдела и госинспектор способствовали уклонению участника ДТП от предусмотренной законом ответственности.

В итоге в адрес начальника УМВД России по Орловской области внесено представление. По результатам его рассмотрения начальнику ОМВД России по Болховскому району объявлено замечание, начальнику ОГИБДД ОМВД России по Болховскому району — строгий выговор, государственный инспектор, принимавший активное участие во всей этой истории, предупрежден о неполном служебном соответствии. По факту противоправных действий сотрудников полиции расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).