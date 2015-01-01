Прокуратура признала незаконным уголовное преследование орловчанки в рамках так называемого «автовокзального дела»

Как сообщает сайт «Орлец» со ссылкой на представителя Ларисы Пригариной, уголовное преследование Пригариной в рамках уголовного дела осуществляется незаконно, в связи с чем и.о. руководителя СУ СК России по Орловской области заместителем прокурора области внесено требование об устранении данного нарушения.

Кроме того, прокуратура указывает, что СК незаконно отказал в возбуждении уголовного дела в отношении двух сотрудников УГИБДД Фейгина и Алёшина, которые, по мнению Пригариной, превысили должностные полномочия при составлении в отношении неё материала об административном правонарушении.

Первым заместителем прокурора области внесено представление начальнику УГИБДД по Орловской области в целях устранения нарушений требований КоАП РФ ФЗ и Федерального закона «О полиции» сотрудниками ОБДПС ГИБДД по Орловской области.

Напомним, уголовное дело в отношении 23-летней орловчанки было возбуждено в декабре 2016 года. Девушка якобы ударила сотрудника ГИБДД по щеке — тот остановил её, когда она якобы переходила дорогу на красный свет в районе автовокзала. Девушка отрицала, что нарушила ПДД, позже ГИБДД отменили постановление о привлечении её к административной ответственности за отсутствием состава правонарушения. Однако СК от уголовного преследования Пригариной не отказался.