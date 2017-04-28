Прокуратура продолжает требовать от областных чиновников взять под охрану памятники природы

Орловский областной суд оставил без изменения решение районного суда об удовлетворении административного искового заявления природоохранного межрайонного прокурора. Как говорится на сайте ведомства, прокуратура выступила с иском о признании незаконным бездействия областного управления экологической безопасности (Облэконадзора). Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки, в ходе которой было установлено, что чиновниками надлежащим образом не исполняются возложенные полномочия по управлению и обеспечению контроля и охраны в отношении 13 памятников природы. Все эти объекты наделены статусом особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Как выяснили проверяющие, границы памятников природы регионального значения не уточнены, паспорта на памятники природы не оформлены, меры по инвентаризации их территорий, разработке и утверждению паспортов, передаче памятников природы под охрану с оформлением охранного обязательства не приняты. Прокурор внес начальнику Облэконадзора представление для устранения всех перечисленных нарушений, но областные чиновники и пальцем о палец не ударили. Поэтому и пришлось обращаться в областной суд. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что 2017-ый год объявлен в России «Годом экологии». А происходящее в орловском Облэконадзоре как нельзя лучше описывает отношение к экологии в отдельно взятом регионе.

 

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Опубликовано 09 Июн 2017 в 13:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 24

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