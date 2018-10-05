5 октября 2018



Прокуратура проверила расходование средств Дорожного фонда и нашла более 300 нарушений

Прокуратура Орловской области совместно с КСП проверила, как в регионе расходуются средства Дорожного фонда. Всего в ходе проверки прокурорами выявлено более 300 нарушений. В суды направлено 5 исковых заявлений. Внесено 127 представлений, а к дисциплинарной ответственности привлечено 99 лиц. Кроме того, предостережено о недопустимости нарушений закона 80 человек, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, например, установлены нарушения при исполнении муниципальных контрактов по ремонту улично-дорожной сети в Орле. Проверка показала, что должностными лицами МКУ «УКХ г.Орла» контроль за расходованием бюджетных средств не обеспечен. Акты выполненных работ были подписаны чиновниками до фактического выполнения ремонта. Более того, меры по взысканию с подрядчика ОАО «Каздорстрой» штрафных санкций за нарушение графика работ своевременно не приняты. К тому же проверяющими был установлен факт расхождения стоимости выполненных по контракту работ с их сметной стоимостью. На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Мценской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения при заключении администрацией района муниципальных контрактов по ремонту улично-дорожной сети. В частности вскрыты факты завышения цены контракта, осуществления закупок у единственного поставщика, отсутствия в расчетах выполненных работ марок используемой техники, а также сведений о проведенных работах, сроках их выполнения, качестве работ и гарантийных обязательствах. Материалы прокурорской проверки с требованием о возбуждении уголовного дела направлены в следственные органы. Также возбуждено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

В Урицком, Свердловском, Ливенском, Мценском, Должанском, Новодеревеньковском, Глазуновском районах области выявлены нарушения при приеме выполненных работ, финансируемых за счет средств Дорожного фонда, а также факты ненадлежащей претензионной работы. В адрес глав муниципальных образований и руководителя ГУП ОО «Дорожная служба» прокурорами внесено 8 представлений. По результатам их рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению нарушений.

В связи с ненадлежащим контролем со стороны профильного облдепартамента строительства, ТЭК и ЖКХ за расходованием средств Дорожного фонда и фактическим выполнением дорожных работ за счет бюджетных средств прокуратурой области первому заместителю председателя облравительства внесено представление.

 

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Опубликовано 05 Окт 2018 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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