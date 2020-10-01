Прокуратура проверяет информацию о драке подростков в Северном районе Орла

Прокуратура Орловской области проводит проверку по информации, размещенной в сети Интернет и региональных СМИ, о драке подростков в Северном районе г. Орла.

Прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, в чью компетенцию входит проведение профилактической работы с подростками, в том числе действиям (бездействию) их законных представителей.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, информирует пресс-служба надзорного ведомства.