1 октября 2020



Прокуратура проверяет информацию о драке подростков в Северном районе Орла

Прокуратура Орловской области проводит проверку по информации, размещенной в сети Интернет и региональных СМИ, о драке подростков в Северном районе г. Орла.

Прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, в чью компетенцию входит проведение профилактической работы с подростками, в том числе действиям (бездействию) их законных представителей.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

 

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Опубликовано 01 Окт 2020 в 14:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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