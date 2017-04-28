Прокуратура пытается заставить орловских чиновников взять под охрану природный парк

Природоохранный прокурор пытается через суд заставить чиновников установить границы охранных зон Нарышкинского природного парка. Что характерно, ответчиком выступает областное управление экологической безопасности (Облэконадзор). Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, основанием для обращения в суд послужили результаты проверки, в ходе которой были установлены вопиющие факты. На протяжении длительного времени сотрудниками Облэконадзора надлежащим образом не исполнялись обязанности по управлению и обеспечению контроля и охраны Нарышкинского природного парка. А между прочим, парк наделен статусом особо охраняемой природной территории регионального значения.

Еще в 2001 году было решено создать Нарышкинский природный парк — но с тех пор на практике не было сделано никаких шагов по созданию и установлению границ охранных зон. Бездействие областных чиновников способствует утрате уникальных природных ландшафтов, ценных видов животного и растительного мира Нарышкинского природного парка. Чтобы заставить чиновников делать свою работу, прокурор и вынужден был обратиться в суд. Первая инстанция встала на сторону прокуратуры. Рассмотрение апелляции оставило решение суда первой инстанции без изменения.

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