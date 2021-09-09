9 сентября 2021



Прокуратура требует от орловского маслозавода установить дополнительное очистительное оборудование

Органами прокуратуры Орловской области по информации, ранее размещенной в сети «Интернет», о фактах распространения в г. Орле запаха от производственной деятельности АО «Орелмасло» проведена проверка соблюдения законодательства об охране окружающей среды и об охране атмосферного воздуха.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, проверка проведена с выездом на место с привлечением специалистов Приокского межрегионального управления Росприроднадзора и Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

В ходе проверки зафиксированы факты превышения нормативов предельно допустимых выбросов на двух источниках предприятия.

Кроме того, установлен выброс вредного (загрязняющего) вещества, сведения о котором не включены в имеющееся у организации разрешение на выброс веществ в атмосферный воздух.

Экспертные заключения проб атмосферного воздуха, произведенных на территории, прилегающей к производственной площадке предприятия, показали несоответствие качества воздуха установленным нормативам.

По результатам проверки прокуратурой Заводского района г. Орла в суд направлено исковое заявление об обязании АО «Орелмасло» провести ряд мероприятий по устранению нарушений, в том числе установить дополнительное очистительное оборудование.

Ход и результаты рассмотрения искового заявления поставлены на контроль в прокуратуре Орловской области.

 

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Опубликовано 09 Сен 2021 в 12:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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