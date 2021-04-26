Прокуратура в суде добивается восстановления прав инвалида на лекарственное обеспечение

Прокуратура Северного района г. Орла провела проверку по обращению местного жителя по вопросу ненадлежащего лекарственного обеспечения.

Заявитель является инвалидом I группы, в соответствии с действующим законодательством мужчина имеет право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врача.

Как сообщает прокуратура Орловской области, поликлиника направляла в департамент здравоохранения заявки, в которых была учтена потребность заявителя в лекарственном препарате, однако в нарушение требований законодательства мужчина не был своевременно обеспечен лекарствами.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании департамента здравоохранения Орловской области обеспечить инвалида первой группы необходимым лекарственным препаратом.

Советский районный суд г. Орла требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Решение районного суда не вступило в законную силу.