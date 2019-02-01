1 февраля 2019



Прокуратура вмешалась в историю с несуществующими валидаторами

Прокуратура Советского района Орла внесла представление в связи с выявленными нарушениями закона при введении нового тарифа на пассажирские перевозки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, решением горсовета от 25.12.2018 № 47/0860-ГС установлен дифференцированный подход к стоимости услуги пассажирской перевозки в зависимости от способа оплаты проезда (безналичным способом или наличным). Вместе с тем, условия для предоставления услуг в полном объеме не созданы. Далеко не все пассажирские транспортные средства оборудованы необходимыми техническими средствами для оплаты проезда. В адрес мэра Орла прокурором Советского района Орла внесено представление и рассмотрение реакции на этот документ находится на контроле прокуратуры.

Так что теперь проясняются перспективы того, что произойдет в Орле после 10 февраля (срока, на который перенесли начало действия нового тарифа). Высока вероятность, что если перевозчики за оставшиеся полторы недели не оборудуют все 100% машин валидаторами — начало действия нового тарифа опять будет перенесено. До тех пор, пока в соответствии с законом пассажирам не предоставят возможность оплаты проезда в полном объеме, то есть как наличным и так и безналичным способом.

 

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Опубликовано 01 Фев 2019 в 12:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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