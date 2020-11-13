Прокуратура вмешалась в историю с залегощенским маньяком

Прокуратура Орловской области изучила материалы уголовного дела, возбужденного по факту нападения мужчины на школьницу. Установлено, что подразделением дознания ОМВД по Залегощенскому району Орловской области по указанному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль). Однако органом дознания не принято во внимание, что в действиях нападавшего усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия), относящегося к преступлениям средней тяжести.

В этой связи прокуратура внесла требование, по результатам рассмотрения которого подразделением дознания возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Кстати, по подозрению в совершении указанного преступления уже задержан житель поселка Залегощь 1975 года рождения. По инициативе прокурора следователем заявлено в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

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