18 января 2022



Прокуратура вступилась за детей, больных диабетом

Областная прокуратура начала проверку по размещенной в сети «Интернет» информации о нарушении прав больных диабетом детей на обеспечение медицинскими изделиями. Уже установлено, что в сентябре-ноябре 2021 г.г. в регионе имелись факты несвоевременного обеспечения детей медицинскими изделиями, среди которых тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови и расходные материалы для инсулиновых помп.

По указанному факту прокуратура Орловской области внесла представление первому заместителю председателя облправительства. В защиту прав детей органами прокуратуры в суд уже направлено 56 исковых заявлений об обязании облдепартамента здравоохранения обеспечить их необходимыми медицинскими изделиями. Результаты рассмотрения исков и дальнейшее исполнение судебных решений остаются на контроле прокуратуры вплоть до полного восстановления прав детей.

Также на контроль прокуратуры Орловской области поставлены ход и результаты процессуальной проверки, организованной органами следственного комитета по данному факту.

Ранее прокуратурой Орловской области принимались меры в защиту прав льготной категории граждан, в том числе детей, на надлежащее лекарственное обеспечение.

По фактам нарушений в этой сфере прокуратурой Орловской области внесены представления губернатору и руководителю регионального департамента здравоохранения.

По требованию прокуратуры органами власти региона приняты меры в целях получения дополнительного финансирования для обеспечения льготной категории граждан лекарствами и медицинскими изделиями, в результате в декабре 2021 г. регионом получена дополнительная бюджетная дотация на указанные цели в размере 146 млн рублей.

По результатам прокурорского вмешательства в декабре 2021 г. — январе 2022 г. были организованы конкурсные процедуры по закупке необходимых лекарств и медицинских изделий.

Надзорные мероприятия в этой сфере продолжаются. Ситуация останется на контроле прокуратуры вплоть до полного восстановления прав всех граждан, — предупредили чиновников люди в погонах.

 

См. также: В Орловской области диабетиков несвоевременно обеспечивают медпрепаратами

 

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Опубликовано 18 Янв 2022 в 16:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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