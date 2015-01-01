Прокуратура вступилась за ветерана ВОВ

Прокуратура Железнодорожного района Орла провела проверку по заявлению ветерана Великой Отечественной войны. Женщина обращалась в «Управление коммунального хозяйства» с просьбой опилить деревья рядом с ее домом. Но чиновники не вняли просьбам ветерана. Прокурором района было внесено представление, по результатам которого деревья все-таки опилили, а замначальника отдела по природопользованию управления городского хозяйства привлекли к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

 

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Опубликовано 20 Апр 2018 в 13:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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