17 февраля 2021



Прокуратура выявила поставки небезопасного творога в детские сады г. Орла

По сообщениям СМИ о поставке в детские сады г. Орла некачественного творога прокуратурой области организована проверка.

Предварительно установлено, что в январе текущего года на основании государственных и муниципальных контрактов в бюджетные учреждения г. Орла и Орловской области поставлен творог производства ООО «Злынковский молочный комбинат» (Брянская область), содержащий в своем составе микробную трансглутаминазу – фермент, не входящий в перечень разрешенных регламентом Таможенного союза безопасности пищевых добавок.

В рамках проверки прокуратурой области будет проверено соблюдение законодательства в сфере закупок, а также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц заказчиков, в обязанности которых входит осуществление контроля за надлежащим исполнением государственных и муниципальных контрактов, и действиям лица, осуществившего поставку в бюджетные учреждения продукции ненадлежащего качества, информирует пресс-служба ведомства.

 

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Опубликовано 17 Фев 2021 в 15:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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