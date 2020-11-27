Прокуратура взялась за чиновников, которые не решают вопросы с участками для многодетных семей

На 01 ноября 2020 года в Орловской области в очереди на предоставление земельных участков состоит более 1 900 многодетных семей. При этом предоставлено в собственность бесплатно за период 2019 — 2020 г.г. лишь 395 земельных участков, что явно недостаточно, — отметили на коллегии областной прокуратуры.

Вопросов к чиновникам, занимающимся решением земельных вопросов многодетных семей было озвучено предостаточно. Так, прокурорами вскрыты факты отсутствия должных мер по своевременному включению в реестр, формированию и постановке на учет земельных участков, подлежащих передаче многодетным семьям. Отмечено несоответствие отдельных муниципальных нормативных актов действующему законодательству.

Самым серьезным тормозом в решении земельного вопроса названо необеспечения предоставленных земельных участков инженерными коммуникациями и отсутствие в местных бюджетах средств для формирования земельных участков, предоставляемых льготным категориям граждан в собственность бесплатно.

Прокурор области Владислав Малкин указал на необходимость наступательного надзора в целях реализации прав многодетных семей на земельные участки. Он отметил, что мерами прокурорского реагирования надлежит пресекать бездействие и нарушения со стороны органов власти. При этом Малкин потребовал дать уголовно-правовую оценку действиям тех должностных лиц, которыми приняты решения о предоставлении земельных участков без соответствующей коммунальной инфраструктуры, в силу чего земли не могут быть использованы по назначению.

Как было отмечено на коллегии за 2019 год – истекший период 2020 года прокурорами в данной сфере правоотношений внесено 27 представлений, опротестовано 5 несоответствующих закону нормативных правовых актов, в суды предъявлено 9 исковых заявлений, из них 7 — о понуждении органов местного самоуправления обеспечить участки необходимой коммунальной инфраструктурой.

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