Прокуратура заинтересовалась интервью, в котором Орловщине предрекли всплеск заболеваемости коронавирусом после снятия ограничений

Прокуратурой Орловской области организована проверка по доводам интервью сетевого издания «Орловские новости» с главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.

Прокуратурой с привлечением специалистов органов контроля будет проверено соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, информационная бомба, разорвалась буквально пару дней спустя. Главный инфекционист Орловской области Виктория Адоньева в интервью «Орловским новостям» рассказала, как обстоят дела с эпидемией и спрогнозировала последствия снятия ограничений. Если тезисно, то по мнению специалиста, объективно оценить картину происходящего довольно проблематично, так как каждый регион по-своему отражает в статистике смертность от коронавируса. Создание вакцины, на которую возлагались надежды при введении режима ограничений, все еще под большим вопросом, так как вирус постоянно мутирует. Вновь открывшиеся ковидные койки уже практически все заполнены новыми пациентами. В Орле зафиксированы случаи повторного заражения уже выздоровевших пациентов. Но врачи считают это реактивацией, то есть, скорее всего, вирус продолжал оставаться в организме. Самые серьезные проблемы начались когда, в больницу стали привозить больных из других лечебных учреждений. У них уже были серьезные патологии, а тут еще добавился коронавирус. Даже излечившиеся от болезни еще долгое время будут страдать из-за фиброза легких. Пациенты с лишним весом и сопутствующими заболеваниями – серьезная проблема для медиков независимо от возраста. Увеличение числа коек без увеличения численности медперсонала – это путь в никуда. Койки сами по себе никого не лечат. А медики, работающие в ковидных отделениях, держатся уже из последних сил. Плюс стоит учесть, что врачи продолжают выбывать из рядов, так как сами заражаются коронавирусом. Очень тяжелая ситуация с оказанием помощи больным других профилей, так как больницы максимально перестроены на ковид. Лечить людей от остальных заболеваний некому и негде. Сложная ситуация с инсультами, инфарктами, онкологией. Очень много погибших от цирроза. В больницы прибывает по 30-35 пациентов в день, а выписывается менее 10. Если после массовой отмены ограничительный мероприятий начнется вторая волна заболеваемости – людей попросту некуда будет класть.