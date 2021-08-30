30 августа 2021



Прокуратура заинтересовалась источником «химического» запаха в Орле

По информации о возможном загрязнении атмосферного воздуха в Орле по поручению прокурора Орловской области проводится проверка. С привлечением специалистов контролирующих органов выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается источник выбросов и его влияние на состояние атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Напомним, о химическом запахе в районе микрорайона Алроса в соцсетях накануне сообщил местный житель. Информацию подтвердили жители 909 квартала, Новой Ботаники и поселка Знаменка.

 

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Опубликовано 30 Авг 2021 в 16:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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