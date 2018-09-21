21 сентября 2018



Прокуратура заинтересовалась историей с продуктовыми карточками, которыми выдавали часть зарплаты в Орле

Прокуратура проверила коллективное заявление сотрудников ТМК «Гринн», в котором они жаловались на факты нарушений трудовых прав. Было установлено, что заработная плата обратившимся с жалобой работникам частично не выплачивалась, а перечислялась на карту «Народная». По этой карте им предоставлялись привилегии в виде скидки в сети торгово-развлекательного комплекса. При этом работниками не составлялись заявления о перечислении части заработной платы на эту карту.

В итоге директор филиала Алина Плясунова была оштрафована на 10 000 рублей. А заявителям выплачена заработная плата в полном объеме, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

 

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Опубликовано 21 Сен 2018 в 15:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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