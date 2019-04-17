Прокуратура заинтересовалась квитанциями «Зеленой рощи»

Прокуратура области проверила сообщения жителей о взимании с них платы за вывоз твердых коммунальных отходов при фактическом отсутствии контейнеров. Так, прокуратурой Советского района установлено, что между ООО «УК «Зеленая роща» и ООО «ЖЭУ-29» заключен договор, в соответствии с которым с января 2019 года обязанность по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО возложена на управляющую организацию. При этом в нарушение договорных обязательств ООО «УК «Зеленая роща» самостоятельно выставила собственникам жилых помещений многоквартирного жилого дома № 54 по ул.Генерала Родина на оплату квитанции за оказанные услуги по обращению с ТКО за январь 2019 года, на основании которых жителями дома производилась оплата услуг.

Еще интереснее ситуация в районах области. Деревня Красная Рыбница относится к населенным пунктам, где не реализуется вывоз твердых коммунальных отходов, в связи с чем у регионального оператора отсутствовали правовые основания требовать внесения платы за услугу. Однако в нарушение действующего законодательства жителям данного населенного пункта в январе-феврале текущего года поступали квитанции от ООО «УК «Зеленая роща» на оплату услуг за вывоз ТКО, в связи с чем директору регионального оператора внесено представление, — сообщили пресс-службе прокуратуры.

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Болховского, Покровского, Шаблыкинского, Верховского, Железнодорожного, Глазуновского, Должанского, Залегощенского, Корсаковского, Кромского, Троснянского, Колпнянского, Малоархангельского, Новосильского, Северного, Орловского районов, Ливенским, Мценским, Новодеревеньковским, Урицким, Хотынецким межрайонными прокурорами.

Кроме того, прокуратурой Орловского района установлено, что не обеспечена организация вывоза ТКО в ряде населенных пунктов района, что послужило основанием для направления в суд 3 исковых заявления об обязании администраций Большекуликовского, Неполодского и Становского сельских поселений организовать создание и содержание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах, обязании администрации Орловского района обеспечить финансирование переданных поселениям полномочий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

В связи с ненадлежащей организацией деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории региона заместителем прокурора области руководителю Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области внесено представление.

Всего по итогам проведенной проверки органами прокуратуры внесено 47 представлений, в суд направлено 3 исковых заявления. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры области.