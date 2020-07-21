21 июля 2020



Прокуратура заинтересовалась ситуацией с зарплатами в Доме ребенка

Прокуратурой Орловской области по информации, размещенной на сайте ТРК «Истоки», о возможном нарушении прав работников Специализированного дома ребенка на получение выплат организована проверка. Напомним, в новости наших коллег говорилось о возможном нарушении прав работников КУЗ ОО «Специализированный дом ребенка» на получение выплат за работу в период распространения новой коронавирусной инфекции. Прокуратурой будут проверены соблюдение требований законодательства при начислении соответствующих выплат работникам специализированного учреждения, а также их фактическая выплата.

При выявлении нарушений прав указанных граждан будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и приняты меры реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области, — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

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Опубликовано 21 Июл 2020 в 12:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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